Vårdugnad i Åsskard 7. mai

Ein reknar med at den fine dugnadsånda er still going strong og at folket møter mannjamnt opp for å stelle kring gravminna, raka lauv og få vekk rusket som vinteren har lagt etter seg. Tek ein med høveleg reiskap, går arbeidet både raskt og lett.

Etter kveldsøkta spanderer soknerådet kaffe med litt attåt i Kyrkjestua.

Ingressfoto: "Arbeidet går med liv og humør. Her er Else Snekvik (t.v.) og Turid Sættem Eggen i sving under ein tidlegare rakardugnad i Åsskard."