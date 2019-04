«Skapelsen» konsert for barn, av barn

Barnekoret Jubilate og Rindal barnekor inviterer til konsert hvor de fremfører bibelspillet "Skapelsen" av Egil Hovland, med tekst av Britt G. Hallqvist.



Kom og hør fortellingen om hvordan jorden gikk fra å være øde og mørk, til å vrimle av bjørn, snegler, fugler, harer, hai, ål og torsk og laks og mye mer.

I tillegg til "Skapelsen" får du også høre to andre bibelfortellinger med sanger til.

Sammen med barnekoret Jubilate og Rindal barnekor medvirker Berit Moan Møkkelgård som forteller.

Hedda Hansen Berg spiller piano sammen med Eindar Sødergren på perkusjon.

Eiri Lysø spiller på orgel for oss i Øye kyrkje.

Oddveig Helset Halle dirigerer Barnekoret Jubilate og spiller også orgel.

Johanne Bjørkhaug dirigerer Rindal barnekor og felleskoret.



Velkommen til en konsert fremført av barn, for barn i alle aldre!

27.04. kl 17.00: Rindal kirke

28.04. kl 17.00: Øye kyrkje



Billetter: Voksne: 100, Barn opp til 15 år: Gratis

Kontant og VIPPS