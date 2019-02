Ønsker å starte 4H-klubb i Surnadal

Berit Bævre gjorde et forsøk på å starte opp 4H i Surnadal for noen år tilbake, men responsen var laber. Nå gjør hun et nytt forsøk sammen med to andre mødre.

- Min datter og et av mine barnebarn har vært medlemmer i Rufus 4H i Rindal i mange år, men vi synes det er litt langt å kjøre til Lommundalen og tenker at det skulle vært mulig å starte klubb her i Surnadal, sier Bævre.

9 år gamle Signe-Lill Bævre forteller at hun har vært medlem i 4H siden 1. klasse, og at det er veldig artig. Hun håper det er mange barn som vil være med i Surnadal.

- Vi har mange artige prosjekter. Aller best er å lage slim og lære om dyr, sier hun.

Signe-Lill har vært "Kløver-medlem", noe som alle i alderen 4 - 9 år er. Fra 9 til 12 år er de aspiranter, før de blir juniorer frem til 15 år og til slutt seniorer. Ansvar og oppgaver øker i takt med alderen.

For å kunne starte egen klubb må det være minst 5 barn og unge i alderen 10 - 25 år. Bævre håper så mange som mulig tar turen til idrettshallen tirsdag 19. februar kl 13.45. Dit kommer også Berit Fredriksen fra 4H Møre og Romsdal.

- Vi har full forståelse for at det kan være et vanskelig tidspunkt for foreldrene, men barna kan komme til idrettshallen rett etter skolen. Det vil bli enkel servering av boller og saft.

Berit Bævre, Unni Bævre og Siw-Tone Strømme ser for seg at 4H-klubben på sikt kan sette i gang aktiviteter som turer i skog og mark, overnatting i telt, håndarbeid, baking, bading, fisketurer, aking, natursti, turn, bueskyting, høstfest, delta på fylkesleir og mye annet spennende. De ser også for seg at de kan lage seg en egen base med gapahuk i skogen. Mest trolig vil det være samlinger èn gang i måneden med sesongstart om våren.

- Alle er velkommen til oppstartsmøte. Er det noen som ikke kan møte på tirsdag, men som likevel er interessert, så er det bare å kontakte en av oss.



Unni Bævre, Siw-Tone Strømme og Berit Bævre sammen med Signe-Lill Bævre, Natalie Strømme og Lykke Mathilde Strømme.

Om 4H Norge:

Formål:

4H skal utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.

Motto:

Å lære ved å gjøre.

4H-løftet:

Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse.

Kjerneverdier:

• Klart hode

• Varmt hjerte

• Flinke hender

• God helse

Posisjon (4H sin unike kvalitet):

4H er en medlemsstyrt organisasjon hvor medlemmene selv bestemmer hva de vil utforske og tilegne seg kunnskap om.

4H-programmet:

Programmet er delt inn i områdene:

• Natur

• Kultur

• Samfunn

• Helse

Les mer om 4H på www.4h.no