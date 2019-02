«Ja, vi maler, og vi maler ...»

Inga vandra rundt blant malerne og gav gode, faste råd og en hjelpende hånd.

Eldste deltaker var Målfrid Øwre Karlsen (bildet) og tvillingsøstra Turid.



Rita har aldri måla før!

Tre Landsemtauser, mor og to døtre, hadde hvert sitt prosjekt. (Kristin, Guri og Lene)



Guri Landsem Mjøen konsentrerer seg om Buddhabildet sitt.



Lene har trolig Furuberget ved Orkanger som favoritt-tumål.



Marthe får gode råd, mens Turid følger med.



Alex Art fra Surnadal/Italia malte «Tunnel of life», - from Hell to Heaven, forklarte han, og vi ble trukket inn i lyset fra bildet.​



Utstilling av kursprodukt.

De hadde også tid til pauser, og det var både kake (morsdag) og nybakte rundstykker tilgjengelig.

- Inga skulle vært forgylt, sa en av kursdeltakerne, og det sier alt om hvor fornøyde kursdeltakerne var.