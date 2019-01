Tverrfaglig prosjekt blir «Grease»

Bildet over: En flott gjeng som har mange strenger å spille på når det gjelder både sang og dans. Foto: Bodil Aasbø.

Bak prosjektet står to meget engasjerte og ivrige lærere, Lisa Forslund og Bodil Aasbø. Ideen fikk Bodil en natt, forteller hun. Og da var det ikke råd og stoppe før den var gjennomført. Engelsklærer Lisa Forslund hadde planer om et engelskprosjekt og tente på Bodil sin ide.

Bodil som er lærer i musikk, og kunst og håndverk, forteller at dette prosjektet er meget tverrfaglig. I tillegg til de fagene som allerede er nevnt, brukes mattetimen til å jobbe med budsjett og regnskap, og i fysisk aktivitet blir det dans i alle timene en stund framover. Kunst og håndverkstimene brukes til å lage kulisser, og på sløyden lager de nå en bil til forestillingen. For engelskfaget er dette veldig bra, forteller Bodil, og allerede nå kan de merke at mange av eleven har gjort gode framskritt i faget.

Det er elever fra andre til sjuende trinn ved Bøfjorden og Bæverfjord oppvekstsenter som deltar i prosjektet. Og det er mye som skal læres, både av dans og tekster. Trollheimsporten var innom på onsdagens øving, og elevene var godt i gang og hadde god kontroll på mange av sangene. Og vi kan avsløre at her blir det mye fin sang og dans, for denne gjengen kan by på mange gode skuespillere, dansere og sangere.

Bodil forteller at i tillegg til henne selv og Lisa, har de hjelp av Kristin Bøklep til å koreografere og tilpasse dansene fra filmen. Kristin har allerede deltatt på et par øvinger og vil nok dukke opp 2-3 ganger til. Hun var dessverre ikke til stede da Trollheimsporten var innom, men vi vet at Kristin Bøklep er en stødig danser som også danser fast hos KIN Dansekompani, og hun har garantert mye å tilføre denne lærevillige gjengen.

Denne gjengen skal spille "Scorpions":



Om man ønsker å se denne forestillingen den 21. februar i Bøfjorden Grendahus, kan man skaffe billetter hos Linda Settemsdal på tlf. 94813002. f.o.m tirsdag 29.01.19 mellom kl.09.00 og 21.00 (på kvardag). Billettsalget har så langt gått over all forventning, og av 200 billetter var det allerede solgt 140 stykker onsdag kveld.