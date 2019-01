SKUV-året starter med Øyvind Weiseth

Minialbumet ”Plata Handla Om D" starter på første side i et knust hjertes dagbok; på tidspunktet når smerten er ferskest: «Båten min vart knust av det du sa, og havet vaska vekk alljt som vi ha». Gjennom frodige gitarlandskap, rike harmonier, og ukonvensjonelle tekster på autentisk Halsa-dialekt slutter «Plata Handla Om D» med optimisme og håp etter å ha tatt lytteren med på en reise gjennom sorg og helbredelse. «Plata Handla Om D» er ute på alle streamingtjenester den 15. februar.

Etter en 15-konserters akustisk stueturné i fjor høst var det naturlig for Øyvind Weiseth fra Halsa å spille inn minialbumet «Plata Handla Om D» med et dempet og organisk lydbilde. Med likhetstrekk til Sondre Justad, Highasakite, og Inge Bremnes, hvorav sistnevnte la ut på splitturné med Weiseth i 2015, kommer et sekslåters minialbum etter flere suksessfylte år.



Fra Bankstuekonsert i Surnadal Sparebank, siste konsert i stueturnéen.

Etter å ha vunnet Songlink-prisen “Best Contemporary Song” med “Inside Our Minds, blitt utvalgt til å ha låtskriversession med Sir Paul McCartney i 2017, finaleplass i Musikkprisen 2016, samt topp 15-plassering i Idol i fjor, gikk Weiseth i gang med å spille hjemme hos det norske folk; noe som viste seg å være en naturlig arena for den svært personlige musikken: «Jeg kommuniserer med publikum på en måte få andre gjør. Jeg er veldig åpen i musikken og tekstene mine, og folk blir kjent med meg som person og ikke bare som artist når de kommer på konsertene mine.»



Dørene åpnes kl 21.00

Konsertstart kl 22.00



Bill: 150 (medl) / 200 (ikke medl) (kjøpes i døra)

www.oyvindweiseth.com - www.facebook.com/oyvindweiseth

SKUV er medlem av Trollheimsporten.