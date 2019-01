Årets leverandør - igjen!

Fra prisutdelingen i helga (Bildet er lånt fra Rindalslist sin facebookside).

"3 år på rad som årets leverandør hos Bygger'n🎉 Magisk gjeng som jobber sammen i Rindalist AS.", skriver Rindalslist på sin facebookside.



Byggevarekjeden Bygger'n arrangerte kjedekongress i helga. Lørdag kveld var det utdeling av priser, og Rindalslist AS fikk prisen som årets leverandør for tredje år på rad.



Veldig fornøyd

Daglig leder i Rindalslist Hege Gåsvand er veldig godt fornøyd med at bedriften får prisen for tredje gang. Hun setter ekstra stor pris på denne prisen fordi det er alle Bygger'n-butikkene i hele landet som har vært med og stemme fram den leverandøren de er best fornøyd med.

Bygger'n-kjeden har 100 butikker fra Kristiansand i sør til Vadsø i nord, og det er mange store leverandører som er med og konkurrerer om denne prisen. Blant de beste leverandørene er også Byggma, BMI Icopal, Berry Alloc, Moelven Wood, Norgesvinduet, Essve, Glava, Bosch og Hey`di.



Hege Gåsvand (arkivfoto)

Gåsvand legger ikke skjul på at det siste året har vært tøft for Rindalslist, med omstrukturering i hele organisasjonen og nedbemanning. Når bedriften likevel blir kåret til årets leverandør tyder det på at kundene ikke har merket så mye til forandringene. Det er veldig positivt, synes hun.

Vi gratulerer Rindalslist med en velfortjent pris!



Flere spennende nyheter

Rindalslist jobber hele tiden med produktutvikling. Du kan se flere spennende nyheter på Rindalslist sin hjemmeside.

Hege Gåsvand forteller at en stadig større del av produktene selges ferdig malt eller beiset, og at det er mindre hvitt og mer farger enn tidligere.

Rindalslist AS er medlem av Trollheimsporten.