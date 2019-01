- Siden premieren på «Det e itj størrelsa det kjem an på» i februar i fjor, har vi spilt ca 60 forestillinger og over 20 000 publikummere har latt seg forlyste av vår originale blanding av revy, standup, humor og fengende musikk.

Adresseavisens anmelder mener det første halvåret i 2019 blir uvanlig sterkt på humorfronten. (https://www.adressa.no/pluss/kultur/2019/01/01/Dette-kan-du-le-av-i-2019-18119465.ece)

Han velger ut tre av de mange forestillingene som ekstra severdige, og den ene av de anbefalte er «Det e itj størrelsa det kjæm an på». Han skriver blant annet at forestillingen var et av høydepunktene i 2018.

I tillegg til fire nye forestillinger i Olavshallen, vil mange mindre kultursaler få besøk av humorsuksessen i tiden fram mot påske. Flere steder er det allerede lagt ut ekstraforestillinger, blant annet her i Rindal.

I løpet av fem år og fem ulike show har gruppa Kveli Rånes Bremseth blitt store publikumsfavoritter i Midt-Norge.

Arnt Egil Rånes er sologitarist i DDE og har reist Norge på kryss og tvers i 25 år. I Kveli Rånes Bremseth er han musiker, vokalist, musikk- og videoprodusent. I tillegg er han den stødige side-kicken til de elleville figurene som fyller scenen.

Harald Morten Bremseth har 30 års fartstid i Lånkerevyen, som er Norges mestvinnende revygruppe i NM i revy. Han ble utpekt til Norges beste revyskuespiller av Tom Sterri, og har blant annet spilt i RiksRevyen på Chat Noir.

Sigmund Kveli har skrevet tekster og underholdt folk i over 40 år. Også han har flere norgesmestertitler fra NM i revy, og har vært med å skape den unike ”Kveli-humoren” som de fleste trøndere nikker gjenkjennende til. Han spilte også i RiksRevyen på Chat Noir.

Med showet Det e itj størrelsa det kjæm an på, fortsetter de elleville historiene som utspiller seg i fantasigrendene Brein, Lein og Klein. Etter et lite sidesteg for å hylle Rosenborg Ballklub med jubileumsshowet Helt i 100, sammen med Roar Strand, Charlotte Audestad og Trine Lise Olsen, er Harald Morten Bremseth, Arnt Egil Rånes og Sigmund Kveli tilbake på veien i sin tradisjonelle trio-utgave.

Hva er så årsaken til at over 70 tusen personer har fylt salene over hele midt-norge under de tre foregående showene Det du ikke visste om trønderrocken, Bygd for fart og Hipp hipp hipp? Kanskje det er kombinasjonen av nyskrevne sanger og gamle allsang-slagere og humor som ikke er ondsinnet og gjenkjennelsen i de originale figurene som prøver å takle hverdagsutfordringer som nabokrangel, kjærlighet, for mye penger, for lite penger og usikre familieforhold.

De fleste som går ut fra et Kveli Rånes Bremseth-show går ut med et smil om munnen. De fleste kjøper også billett til neste show.