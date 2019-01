Økt hastighet på bredbånd – uten ekstra kostnad

Økt hastighet på bredbånd - nå uten ekstra kostnad første måned.

Kunne du tenkt deg økt hastighet på bredbånd? Du kan nå teste høyere hastighet helt uten ekstra kostnad i 1 mnd. Vi oppgraderer fra dagens abonnement og til abonnementet du ønsker. Kampanjen varer fra 01.-31. januar.



Hvilken bredbåndshastighet bør du ha?

Bredbånd kommer i mange ulike hastigheter og det er ikke alltid like lett å vite om du har riktig hastighet for ditt bruk. Nå har du muligheten til å teste en høyere hastighet, helt uten at det koster deg noe ekstra. Kanskje på tide å ta en ekstra titt på abonnementet ditt? Ettersom mye av det vi foretar oss i hverdagen skjer på nett, men er av ulik «tyngde», er det viktigere enn noensinne å velge riktig abonnement.

Det første du bør gjøre er å sjekke hvilken hastighet du kan få på de ulike teknologiene, og deretter vurdere hva som vil passe best for deg og ditt forbruk.

Hvor mange personer er det i husstanden?

Hvor stort er huset (hvor mange rom må dekkes)?

Hva bruker du bredbåndet til?

Les mer på Svorka sin hjemmeside.