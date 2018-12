ICDP-ansattgruppe på SFO ved Øye skole

Tidligere har flere barnehager, samt hele Mo oppvekstsenter, vært med på ICDP ansattgruppe.

ICDP er i utgangspunktet et foreldreveiledningsprogram, men er også godt egnet til å drive grupper for andre omsorgsgivere, som ansatte i SFO, skole og barnehage. Relasjonskompetansen til de ansatte i skole og SFO er et svært viktig kvalitetstegn, og ICDP sin målsetting er nettopp å styrke kvaliteten på de voksne sitt samspill med barna. I tilbakemeldingene etter de 6 kveldene med ICDP er det tydelig at de ansatte opplever at de har blitt mer bevisste på hvordan de møter barna. De tror barna de arbeider med har utbytte av at de har deltatt i gruppen, blant annet gjennom at de har fått reflektert rundt hvordan de skal kunne se, møte og støtte barna på en best mulig måte.

Rektor Kåre Herrem ved Øye skole sier at han ser dette som et positivt tiltak som var ønsket av de ansatte selv som arbeider på SFO.

- Dette sier meg at de er på leting etter mer kunnskap som skal gjøre dem i enda bedre stand til å møte elevene og foreldregruppa som er tilknyttet SFO. Det mener jeg er et kvalitetsstempel for de ansatte som arbeider her. Ansatte som er på søken etter ny og mer kunnskap rundt sitt arbeidsfelt er absolutt et pluss. Når det gjelder ICDP og måten det blir arbeidet på hører jeg de ansatte sier at de blir mer bevisst på hvordan de møter og ser elevene/barna. Så til slutt har jeg et håp om at vi skal klare å lage oss rutiner internt på SFO der vi ved jevne mellomrom tar opp igjen momenter fra kursingen i høst også i årene framover.

Mona Bockhon, leder ved SFO, synes de har hatt noen fruktbare gruppekvelder i høst.

- ICDP er bygd opp slik at vi bevisstgjøres, og får gode redskaper til å møte ulike behov i arbeidet vårt. Øye Skole og SFO er en hektisk arbeidsplass, med mange flotte barn. Bare på SFO er det mellom 60 og 70 som har plass. Da sier det seg selv at vi trenger å være bevisste på hvordan vi ser og møter hvert enkelt barn. Men også hvordan vi kan samhandle godt med grupper av barn. Kurset gir oss også mulighet til å fortsette med å arbeide mot felles normer og holdninger. Til å kunne se barnet innenfra, og oss selv utenfra. Vi opplever at kveldene har gitt oss inspirasjon, felles kunnskap, og hjelp til å gjøre en enda bedre jobb.

Dette skriver PPT Surnadal i en pressemelding tirsdag.



Bildet over:

Nederst fra venstre: Senait Mhretab, Guro Aarnes, Henny Maren Grande, Anne Grete Snøfugl.

Øverst fra venstre: Marte Dalsegg (ICDP-veileder), Mona Dreyer Bochkon, Hege Eidsli, Nina Vikan, Dajana M. Radan, Bente M. Mogstad og Kari Hamnes (ICDP veileder).

Ikke til stede: Elsa Hamnes Høvik, Ingrid Elisabeth Sande Husby og Cindy Kjølstad.