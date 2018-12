VOX vil framføre kjente, men også ett par litt mindre kjente julesanger akkompagnert av Brage Kristian Einum på tangenter og Martin Einum på div instrumenter.

Organist Oddveig Helset Halle vil spille på kirkeorgelet på allsang-sangene.



Her får publikum også møte vår nye dirigent Anja Poulsen.



Vi garanterer julestemning



Inngang: 100kr (Gratis for barn under 12 år)