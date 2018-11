Tendai, sunndalingen som også surnadalsdanserne kjenner godt til, har laget en ny danseforestilling som både vil glede og inspirere. Surnadal Dansekompani vil også delta med en gjesteopptreden.

Danseforestillinga handler om Nyami Nyami og hans kone som blir adskilt av en stor mur, Kariba-demninga, som blir bygd over elva. Jordskjelvene som ofte herjet etter at muren ble bygd kom av at slangeånden prøvde å nå tilbake til sin kone. Den ene slangen hadde kraft til å beskytte og forsørge, den andre hadde helbredende kraft.

Som Yin og Yang brakte de hverandre balanse. Det har vært tørke, sult, sjukdom og konflikt i området helt siden de to slangeåndene forsvant ned i den dype elva. Tongastammen synger fortsatt sanger som hedrer åndene i håp om at de en dag vil holde løftet sitt om å komme tilbake å gi dem frelse.

«Nyami Nyami» blir framført lørdag 1. desember kl. 1900 på kulturhuset.