Kjell Neergaard ny leder for ORKidé – Nordmøre Regionråd

Ordfører i Kristiansund Kjell Neergaard ble under regionrådsmøtet i Sunndal enstemmig valgt til ny leder av ORKidé – Nordmøre Regionråd. Kjell Neergaard tar over etter Roger Osen for resterende del av valgperioden, frem til valg av nytt regionråd etter kommunevalget høsten 2019. Roger Osen fortsetter som medlem i Arbeidsutvalget.

Ordfører Ingrid Rangønes, Averøy kommune, ble ny nestleder etter Kjell Neergaard. Arbeidsutvalget består forøvrig av ordfører Lilly Gunn Nyheim i Surnadal kommune, rådmann Birgit Eliassen i Gjemnes kommune og rådmann Knut Haugen i Surnadal kommune.

Kjell Neergaard takket Roger Osen for stort engasjement for Nordmøre de siste årene og ser frem til å videreføre innsatsen med å utvikle og styrke regionrådets arbeid og samarbeidet mellom kommunene fremover.

Regionrådsmøtet viste stort engasjement for mange sentrale saker i tiden som kommer, og det var full oppslutning om nytt 3-årig prosjekt om plansamarbeid på Nordmøre. Samferdsel er et annet sentralt område i regionrådets strategiplan. Regionrådet ser på funnene i den nye trafikkanalysen for Nordmøre som ble presentert av Samspleis AS, som interessant som grunnlag for videre arbeid med regionrådets målsettinger for samferdselsutvikling på Nordmøre.

Helseplattformen skal bli en ny og felles pasientjournal for sykehus, kommuner, fastleger og private spesialister i Midt-Norge, og status for arbeidet ble presentert for regionrådet. Kommunene må styrke sin involvering i arbeidet med Helseplattformen i tiden frem mot innføring om få år, og regionrådet vedtok at det skal lages en felles politisk sak til kommunene for hvordan kommunene på Nordmøre best kan organisere sitt videre engasjement for Helseplattformen.

Samtidig ble det besluttet å starte en prosess for å vurdere regionrådets fremtidige rolle og organisering med mål om å styrke regionrådets betydning for Nordmøre. Målet her er at kommunene skal behandle saken neste høst, og at det i så fall kan bli gjeldende fra konstituering av nytt regionråd i november neste år.

Regionrådsmøtet vedtok å oversende uttalelser knyttet til forslag om å slå sammen fødeavdelingene før Sykehuset Nordmøre og Romsdal står ferdig, - at Oppgavemeldingen med forslag til nye oppgaver til de nye regionene (fylkene) må inneholde flere oppgaver som medfører flere arbeidsplasser, - at regionrådet på Nordmøre forventer at de nye oppgavene og arbeidsplassene som følger av oppgavemeldingen bidrar til å styrke hele den nye regionen (Møre og Romsdal fylke) og spesielt Kristiansund og Nordmøre, i tråd med fylkets egne føringer for prosjektet statlige arbeidsplasser. I tillegg sendes uttalelse til Stortinget hvor kommunene uttrykker bekymring for forslag i statsbudsjettet for neste år med stor nedgang i de regionale utviklingsmidlene til fylkene, ikke minst i forhold til utbygging av bredbånd som er nødvendig for næringslivet og avgjørende for digitalisering av kommunenes tjenester, ikke minst innen velferdsteknologi.

