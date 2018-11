Øver inn "A ceremony of carols"

Et helt spesielt damkorprosjekt

Irene Snuruås, Johanne Bjørkhaug og Marit Løfaldli er initiativtakere til dette helt spesielle damekor-prosjektet. De har fått med seg 13 sangere fra Meldal, Orkdal og Rindal. Dette er er fjerde og siste øvingshelga før verkene skal fremføres 17. og 18. november. Da Trollheimsporten var innom øvingen i Rindal kirke fredag kveld var ikke alle sangerne til stede, men alt tyder på at de har dette under kontroll.



Krevende, men interessant og lærerikt

Johanne Bjørkhaug forteller at øvingene har gått veldig bra. Det er en veldig positiv og god gjeng de har fått med seg. Irene og Marit har vært sangpedagoger, og de tre har hatt ansvar for innstuderingen sammen.

Damene i koret synes at verkene er krevende og ganske vanskelig å øve inn, men det er også veldig interessant og lærerikt. For flere av dem har det gitt mersmak.



Prisbelønnet harpist

Det er to verk som øves inn; "A ceremony of carols" av Benjamin Britten og i tillegg deler av "Dancing day" av John Rutter. Begge verkene er komponert for damekor og harpe. Damene er stolte over å få med seg en harpist av internasjonalt format. Emmanuel Padilla Holguín kommer opprinnelig fra Mexico, og studerer nå i Oslo. Han er bare 25 år gammel, men har allerede vunnet internasjonale harpekonkurranser, og han har spilt over hele verden. Neste helg kommer han altså til Meldal og Rindal!





Stemmeoppvarming under kyndig veiledning av Irene Snuruås



...og så er øvingen i gang.

Trollheimporten skrev mer utfyllende om korprosjektet da initiativtakerne gikk ut og etterlyste sangere i september. Det kan du lese mer om her.