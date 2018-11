Økende militær aktivitet i Rindal

Ved Brubakken i Rindal møtte vi en representant for norsk miltærpolitil og en fra amerikans militærpoliti. De er på stedet for å informere forbipasserende om at de er inne i et område med militær aktivitet. De regner med at området blir oppgradert til stridssone i løpet av dagen, og da vil de sette opp varselsskilt med blinkende lys, som blir godt synlig også i mørket.

Dersom det er noe du lurer på under øvelsen er det først og fremst personer med refleksvest du skal ta kontakt med.



Slik ser varselsskiltene ut. Disse blir satt opp når Rindal blir stridssone.



Ved Lomunda grendahus møtte vi disse soldatene fra amerikansk militærpoliti. De fortalte at de har vært i Norge i et par uker, og har nettopp kommet til Rindal. Litt kaldt har det vært, men stort sett veldig fint, og de synes at Norge er et vakkert land.



Militær kolonne på Mjohølvegen.



Her ved Trøknaholt ser det ut som man gjør seg klar til krig.