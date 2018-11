Badehistorie på Åpen dag

Bildet over: Takk til Einar Oterholm fra Rindal pensjonistlag.

De gamle faraoene i Egypt hadde installert dusj, så de vasket seg. Romerne hadde store bad der folk kunne oppholde seg hele dagen. Mindre vasking av kroppen ble det gjennom Middelalderen. Det hadde nok også vært en del lettsindighet i badehusene, og kirken tok grep. I en periode var påføring av kremer og parfyme viktigere enn å holde kroppen ren.

I vår tid del av verden ble badstuer og fellesbad utbygd fra midten av 1900-tallet. Fra Halsa kunne Oterholm dokumentere når de første badstuene kom i drift. Og Rindal var tidlig ute med badetilbud i Garveridalen.



Påmelding til julebord

Julebord 8. desember kl. 13.00 på Bolme Pensjonat. Maria Røen og Astrid Flø er konferansierer. Ann Elin Hess Brønstad leser. Jan Sturla Jensvold og Kjell Bråten bidrar med sang og musikk. Kanskje blir det overraskelser. Pris kr 300,-.

Påmelding innen 30. nov. til Jon Olav Furuhaug, tlf.: 958 08 705.



Orienteringer

ELDRERÅDET

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Alle saksdokument skal legges fram for rådet i god tid før kommunestyret behandler sakene. Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levevilkårene for eldre. Eldrerådet kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen. Protokollen fra rådsmøtet skal følge saksdokumentene til de kommunale organ som tar endelig avgjørelse i saken. Her i Rindal er Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ett og samme råd.

Ragnhild Stavne Bolme, leder i rådet, orienterte om saker i 2018. Helt konkret har rådet fått satt opp rekkverk i Attanova og ved inngangen til Eldresenteret. Ellers har de hatt mange orienteringssaker, og de lager uttaler. Siste uttale var til KOMMUNEPLAN Samfunnsdel 2018 – 2028.

BRUKERUTVALGET

Brukerutvalget for Rindal Helsetun er et bindeledd mellom institusjonen og beboere/pårørende. Det gir råd til enhetsleder i saker som angår tjenestetilbud, økonomi og velferdstiltak. Jostein Grytbakk, medlem i rådet fra Rindal pensjonistlag, orienterte.

Temperaturen ved Rindal Helsetun har vært tema. Det var ikke varmt nok for eldre mennesker på badene og i pasientrommene.

Fire måltider hver dag hele uka. Fire måltider er innført fra mandag til fredag. Brukerutvalget arbeider for at det skal bli fire måltider alle dager.

Primærkontakt til alle brukere er fastsatt. Da vet pårørende hvem de skal henvende seg til.

Det arbeides med å få til medarbeiderundersøkelse og brukerundersøkelse samtidig, i starten av 2019.



Rindal pensjonistlag har også laget innspill/uttale til KOMMUNEPLAN Samfunnsdel 2018 – 2028:

Vi tar utgangspunkt i:

- Viktig at folketallet i bygda øker - og Hva kan gjøres for å utvikle et solid og mangfoldig næringsliv her? Disse to problemstillingene henger sammen.

Oppvekstvilkår

- Unge som har vokst opp med trygg barnehage, god skole og gode fritidstilbud vil føle tilhørighet til bygda. De kan gjerne komme tilbake, men får de jobber?

Godt omdømme

- Bygda må markedsføres positivt. Ros til «Tid til å leve» og reklame for 5 minutter til alt.

- Vi må framsnakke hverandre og bygda.

Arbeidsplasser

Folk må ha arbeid. Samfunnet vårt er bygd opp slik at hele folket skal være i arbeid. I Rindal er det begrenset med arbeidsplasser. Her mener vi at innsatsen må fokuseres. Gi støtte til grundere. Gi støtte til etablerte bedrifter som ønsker å ekspandere. Støtte opp om bedrifter som tar inn folk på opplæring. Skal vi holde på de nye rindalingene vi har fått de siste årene, må de ut i arbeid. Men først må de få opplæring. Ved å støtte bedrifter som tar inn arbeidssøkere, kan bedriften ha ekstra bemanning til veiledning.

Arbeidsplasser er alfa og omega for å øke folketallet.

Veistandarden er svært viktig for næringsliv og også arbeidspendling. Derfor må trykket holdes oppe når det gjelder utbedring av Fv65.



Vi slutter oss ellers til eldrerådets uttale når det gjelder overflytting til Trøndelag. Utfordringer:

- Psykisk helsevern til St. Olavs hospital

- Tilgang til videregående skole i Surnadal



Rindal, 31.10.2018

Styret i Rindal pensjonistlag Arvid Halsetrønning, Olav Helgetun, Jon Olav Furuhaug, Jostein Grytbakk og Helene Marie Nergård.

Tekst/foto: Helene Nergård



Grafen viser at badstua i Løvik krets, Halsa, var mye brukt i årene omkring 1960. Etter at folk fikk bad hjemme, gikk bruken ned.



Einar Oterholm med illustrasjon av badstue i Halsa.



Rønnaug Brønstad leser «Bastuba» av Hans Hyldbakk.



Ragnhild Stavne Bolme orienterte fra Eldrerådet.



Jostein Grytbakk er medlem i brukerutvalget. Han orienterte.