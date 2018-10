«Men vi bruker den tida vi trenger»

Jeg har lest to artikler i avisa Sør-Trøndelag den siste tiden om en pågående tvist mellom Rindal kommune og en tidligere ansatt. Den siste artikkelen er fra lørdag 27.oktober 2018, med overskriften «Tidligere ansatt krever millionbeløp. Fortsatt taus om erstatningskrav».

Om jeg har forstått dette riktig, har saken pågått siden sommeren 2016.

Den tidligere ansatte ble beskyldt for å ha gjort en feil i en ansettelsessak som påførte kommunen årlige utgifter på mellom kr. 500 .000 og 600.000. Hun påstår at hun hadde fulgt en arbeidsinstruks fra rådmannen om å skrive ut en oversikt over søknadene som var registrert i datasystemet. Det var ikke hennes sak å sørge for oppdatering av denne oversikten, og hun hadde heller ingen ting med ansettelsene å gjøre.

Jeg skal ikke blande meg inn i erstatningskravet på 1,1 mill., men har synspunkter på ansvarsforholdet ut fra det som er beskrevet i avisa.

I en kommune har kommunestyret delegert de administrative oppgavene til rådmannen.

At ordføreren ikke vil kommentere denne saken skjønner jeg derfor godt.

Jeg reagerer derfor på at rådmannen ifølge avisa sier: «Men vi tar den den tida vi trenger».

Som sagt; rådmannen har fått de administrative oppgavene delegert til seg, herunder å sørge for at rutiner blir implementert, forstått, fulgt og oppdatert.

Hvis rutinene var på plass sommeren 2016, burde det være en enkel sak å finne ut hvor det sviktet.

Etter min mening skulle denne saken vært løst for svært lenge siden.

Det er ikke smart å «ta den tida vi trenger». Det er svak og uakseptabel personalbehandling.

Da kan det i verste fall dukke opp flere saker!



Jostein Grytbakk