Ønsker seg flere elever

Bildet over: Fra kulturskolens jubileumsonsert. Arkivfoto.

Det er ingen lange ventelister, og hvis man søker nå får de fleste mest sannsynlig plass i løpet av året. Stort sett alle får førsteønsket sitt oppfylt, og det er ingenting i veien for at man kan være med på både en, to og tre disipliner. Man får også bytte disiplin hvis det blir behov for det, sier kulturskolerektor Torbjørn Larsen.

I drama er Gerd Ingrid Kvendset i ferd med å bygge opp en ny gruppe, ettersom en etablert gruppe nå er ferdig som kulturskoleelever. Det er med andre ord et perfekt tidspunkt å starte på, sier hun. Drama er et allsidig fag som kan brukes mot flere felt. Undervisningen starter i det små, og bygger opp en trygghet hos hver enkelt. Elevene lærer at det er greit at ikke alt er perfekt, og at man kan dumme seg litt ut. Det er en livslærdom man kan bruke senere i livet også. Sceneopptredener er tilpasset hver enkelt elev.

I korpsene er det bra rekruttering, men også her er det alltid plass til flere, særlig grovmessing. Kulturskolen tilbyr grunnopplæring i valgfritt instrument før man starter i korpset.

Dansetilbudet er bra i alle de tre kommunene kulturskolen dekker, altså Rindal, Surnadal og Halsa. Det er plass til flere elever også her, i alle aldersgrupper. Det danses ulike dansestiler, og det blir tilpasset etter ønske. Kulturskolen etterlyser flere gutter som ønsker å danse!

Ledige plasser er det også hvis man vil spille gitar, bass, slagverk, eller el-gitar. Her er både enkeltelever og ferdige band velkommen til å søke.

