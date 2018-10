Åpent møte om kommuneplanens samfunnsdel

Mer opplysninger om høringa og sjølve høringsdokumentet finner dere her.

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier både for bygda Rindal og for Rindal kommune som organisasjon. Den viktigste delen av planen forteller om hva kommunen skal sette i verk av tiltak for å møte ulike utfordringer i bygda.

Alle er velkomne til å delta på møtet.

På vår nettside stiller vi om kort tid noen utvalgte spørsmål om planforslaget som alle kan svare på ved å sende inn sine svar direkte fra nettsida.