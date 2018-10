Øl-festival og oktoberfest

Fra klokka 18 står fem lokale bryggerlag klare til å servere smaksprøver fra sine brygg, og her blir det alt fra den lyse pilsneren til de mørke øltypene. Det er Buktens Bryggeri, Gruva Brygg, Stangabogan, Boilderbrygg og Trøkna Bryggeri som kommer.



Det vil også bli allsidig musikk fra scenen, der Blæst'n kommer først på kvelden og sørger for skikkelig Oktoberfest-stemning. Senere på kvelden kommer duoen Kongen og Knekten og spiller opp til dans.



Baren vil være utstyrt med et ekstra variert øl-utvalg denne kvelden, og i tillegg er det mulig å få kjøpt seg oktoberfest-mat med mer.



Det er allerede solgt mange billetter og på grunn av plassen er det satt et tak på 150 personer, så det kan være lurt og sikre seg billetter snart.



