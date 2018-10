1.trinn ved Øye skole

Bildet over: 1a ved Øye skole.

Trollheimsporten stakk innom på besøk i matpausen fredag før høstferien, og møtte en flott og opplagt gjeng. Etter mat, skulle de på fadderfest og gledet seg veldig til det! Det er 6.trinnet som har mat og helse, og som har inviter til fest hvor det skulle serveres Muffins.

Elevene på 1.trinnet ved Øye er godt i gang med både lesekorpset og tellekorpset, og det er stor glede over å lære, får vi vite.

På spørsmål om hva som er morsomst, er det ganske så klart at fotball og håndball er det som er mest populært om dagen. Og det kommer tydelig fram at elevene synes at friminuttene er veldig morsomme, og at de trives godt og har det kjekt på skolen.

Ralfs forteller at han er veldig glad i å spille ishockey, og siden det ikke er mulighet for å spille det i Surnadal, pendler han til Kristiansund hver mandag for å spille der. Noe han synes er veldig kjekt.



Halve gruppa av 1a. Bak fra venstre: Olav Ingebrigtssønn Aune, Henrik Bruset, Rakel Aune Bævre, Amilie Holten og LIve Niskavara Skei. Foran fra venstre: Mathias Haugen Polden, Alexandra Drøpping, Sanna Larsdotter Wigum, Erika Birkestøl og Lars Moen Fiske



Andre halvdel av 1a med kontaktlærer Ragna Vold Gjeldnes. Bak fra venstre: Frida Bergmann Storholt, Linnea Honnstad Iversen, Ronja Amalie Jobotn Strømme, Eira Sylte, Maja Røen og Edin Østbø Karlstrøm. Foran fra venstre: Martin Langli, Lars Olav Kvendbø, Sofie Mo og Malin Hoem.



1b med kontaktlærer Kristin S. Løseth. Bak fra venstre: Ralfs Balandis, Elias Grimsmo, Eigill Rinnan, Victoria Sousa Garte og Alva Lisa Botten. Foran fra venstre: Emilie Rosa Forberg-Hagen, Emma Beckstrøm Fjelnset, Lykke Mathilde Strømme, Isak Melling Bolme og Berfin Yasar. Maida Abdullahi Jama var ikke tilstede.



Bildet over og under: 1a koser seg i matpausen.



I1b er de veldig flinke til å rette opp hånden når de skal si noe.



Berfin viser fram den flotte invitasjonen hun har fått fra lekefadderen sin.