«Nå Ækte» på Surnadal kulturhus

Kritikarane har vore overbegeistra og ein låt som «Ka Om» vart vurdert til å vere eit meisterverk av ein av dei. Ikkje verst for ein platedebutant!



Jo Sverre har turnert for Rikskonsertane, og opptredd både på by:larm, Pstereo, OverOslo og Trondheim Calling. Han har også levert smakebitar lokalt i sommar, men fredag 19. oktober serverer han, og bandet, heile menyen i Surnadal kulturhus. Vel verdt å få med seg; ikkje (berre) av di at han er lokal, men av di han er så god at han fortener eit stort publikum!

