Håkon og Dugnadsgjengen Årets ildsjeler

I 2018 har Trøndelag Idrettskrets ansvar for 48 Idrettsråd i 48 kommuner. Rindal, som blir Trøndersk kommune 1. januar 2019, har vært med trønderne i idretten i alle år, heter det i pressemeldinga fra Trøndelag Idrettskrets.

Håkon Solvik er glad for tildelinga av prisen, og for at han får dele den med Dugnadsgjengen.

- Jeg hadde vært sjanseløs uten denne gjengen, sier Håkon. Han innrømmer at han ofte føler at døgnet ikke har nok timer, og da er det godt å støtte seg på denne dyktige og ivrige gjengen.

Det var ilden hos Håkon og faren, Harald Solvik, som tente gnisten hos den voksne guttegjengen som møtes hver mandag til dugnad, først og fremst på den nye skistadionen, men også på fotballbaner og turstier.



Dugnadsgjengen (Foto: Eli Landsem Solvik)

En ildsjel er den som gjør den lille forskjellen og gjør det lille ekstra. Ildsjelen er som oftest pådriveren som aldri gir opp å få til ting. Ildsjelene er ofte vanskelig å få takka på en ordentlig måte fordi de skyr rampelyset.

Det er idrettsråda i kommunene som peker ut sin kandidat, som kan være enkeltpersoner, grupper, lag og andre varianter.

I Pressemeldinga fra idrettskretsen lister de opp følgende kriterier for ildsjelen:

• En person/personer som gjør det lille ekstra – gjør en forskjell

• En representant for en åpen og inkluderende idrettskultur

• En god representant for trøndersk idrett

• Et forbilde for andre

• En pådriver for et sunt og trygt oppvekstmiljø

• En innsats for fysisk aktivitet og god helse

• Et arbeid med glede, helse, felleskap og ærlighet som rettesnor

• Sør-trøndersk idretts verdier skal speiles av vinneren/vinnerne

Om Årets ildsjeler i Rindal skriver Trøndelag Idrettskrets:

Håkon Solvik er leder i skiavdelinga til Rindal IL (fra 2012), styremedlem f.o.m. 2011 og medlem i langrennskomiteen i Sør-Trøndelag Skikrets. Han har vært ansvarlig for Camp Trollheimen (skiskole) siden 2012 og trener for ski og fotball aldersbestemt i snart 10 år. Håkon var også med å planla, skilta og rydda turstinettet øst for Igltjønna.

Håkon var sentral i sammenslåingsprosessen da det ble ett idrettslag i bygda fra 2013, og han har vært pådriver for Rindal IL sitt store prosjekt med utbygging av ny, moderne skistadion og nye løypetraseer i kommunen, inkludert rulleskitrasé.

Men dette har ikke vært mulig uten Dugnadsgjengen som gjennom en mannsalder har stilt opp med frivillig arbeid for klubben og gjennom sin daglige innsats siden 2016 har bidratt til å realisere nytt skistadion og aktivitetsområde ved Igltjønna i Rindal.

Ildsjeler i arbeid! (Foto: Rindal IL Facebookside)



Rulleskiløypa er et av resultata til ildsjelene! (Arkivbilde)