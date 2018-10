Øye skule tagget av budskap rettet mot Svorka

Rektor Kåre Herrem er oppgitt over at noen bruker barneskolen til å fremme et slikt budskap.

- Det er en merkelig plass å ytre seg på. Kombinasjonen frimurere, Øye skule og Svorka er mildt sagt en snedig kombinasjon, sier han.

De har ingen mistenkte i saken, men Herrem er rimelig sikker på at det er voksne som står bak.

- Formuleringene er av en slik type at elevene våre ikke er mistenkt.

Herrem har ingen formening om budskapet i taggingen.

- Det blir bare spekulasjoner, sier han.

Budskapet var tagget på fire vegger, i tillegg var symbolet "Det altseende øye" tagget på fem vinduer. Disse er nå vasket bort, og taggingen vil bli malt over innen kort tid.

Vi har fått noen tilbakemeldinger fra foreldre og elever som er utrygge etter hendelsen. Hva har du å si til dem?

- Jeg ser absolutt ingen grunn til bekymring, og kan ikke se at taggingen har noe med oss som skole å gjøre, sier Herrem som oppfordrer folk til å tipse politiet om de vet noe om saken.





Administrerende direktør i Svorka, Halvard Fjeldvær, ønsker heller ikke å spekulere i budskapet i taggingen.

- Vi har registrert at navnet vårt har blitt brukt i tagging på Øye skule, men vil ikke spekulere i hva som ligger i budskapet. Vi kan heller ikke skjønne hvorfor Øye skule har blitt brukt i denne sammenhengen, sier Fjeldvær.

Er du eller noen av dine ansatte medlemmer av frimurerlosjen?

- Jeg er ikke medlem av noen losje, og kjenner heller ikke til at noen av mine ansatte er det, sier Fjeldvær.

Svorka har ikke blitt utsatt for noen form for hærverk i løpet av helga.