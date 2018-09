Åpnet klippekaffe med smell

For det var mange som tok turen til Ytternesset og klippekaffeen for å delta på åpningen. Folk strømmet til både fra fjern og nær, og Tanja visste å sette pris på alle og enhver som kom innom. Folk trivdes meget godt i de koselige og intime lokalene som Tanja og hennes ektemann Ove Åge Grimsmo har innredet, så her vil det nok bli bra med besøk framover. I kafeen er det mye å se på mens man nyter en kaffe og en kake, eller grøt og bakels om man ønsker det. Antikviteter samlet i et lyst og trivelig miljø, gjør det ekstra koselig å sitte ned og beundre både lokaler og utsikt.

Det er også mulighet til å kjøpe med seg gode frisørprodukter fra Cutrin, om man skulle trenge god pleie eller styling til håret. På åpningen var det ikke rom for klipp, men åpningstidene til klippekaffeen er tilrettelagt for at alle skal finne et tidspunkt som passer. Så det er bare å ta fram telefonen og ringe Tanja for bestilling av tid til klipp, eller napping og farging av bryn om man ønsker det.

Telefonbestilling gjør du på telefon 41344340 i åpningstiden, og det blir følgende åpningstider: Mandag kl 13-18, Onsdag kl 14-20 og Torsdag kl 11-16

Trollheimsporten ønsker Tanja lykke til med Lerkebakken klippekaffe.



Det måtte en skikkelig champagnesmell til på en slik dag, mente Tor Rune Halset, og åpnet flasken med et smell, til stor applaus.



Praten gikk livlig rundt kaffebordene.



-Skriv at dette er en perfekt kaffe å møtes for oss som er unge også, sa denne gjengen som storkoste seg i "finstua"



Blide damer rundt kaffebordet.



Tanja tar imot både kort og vipps, så selv om interiøret er av eldre dato, så er det mulig med moderne betalingsmåter.



Det bugnet av lekre kaker og annet godt på Lerkebakken klippekaffe.



Lerkebakken klippekaffe er medlem av Trollheimsporten.