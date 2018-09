Tar felåinnj og ferrefårrånj til «God Morgen Norge»

Åse har jobbet både med dialektforskere og programledere, for eksempel Yasmin Syed, som ledet programmet «Dialektriket» som gikk på NRK for fem år siden. Som oftest blir nye plakater til ved at Åse, gjerne gjennom bekjente eller folk som tar kontakt, får tak i en liste med dialektord som blir til et førsteutkast. Siden leter hun seg frem til Facebook-grupper á la «Du vet du er fra Toten når…» og ber om hjelp og korrektur – noe hun mer enn gjerne får.

- Folk er så tydelig stolte av dialekta si at det alltid blir stor diskusjon!

Toten-plakaten er for øvrig en av de hun er mest fornøyd med.

- Totningene slo alle rekorder i engasjement, ler Åse.

For tiden jobber hun blant annet med Hemne-plakat, og flere er på vei.

Åse oppfordrer alle til å gå inn på Facebook-siden hennes «Dialektplakat» og tag/nevn venner som har de mest sjarmerende dialektene. Og det er vel på tide å begynne å tenke på julegaver også…?

Vil bevare språknyansene

- Jeg er ingen språkforsker, og prøver ikke å kjempe noen spesiell kamp, men jeg håper å kunne slå et slag for nyansene i språket, sier Åse.

Ofte har dialektord evnen til å forklare noe med ett ord, som man ellers ville brukt mange ord og mye tid på – for eksempel ordet ferrefårrånj. Og tendensen i dialektene generelt er at de blir mer og mer like hverandre innenfor regionene. Kanskje kan dialektplakater da bidra til å bevare både nyanser og egenart.

- Det er så gøttj med dialekt! Og det er så mange bra ord i dialekta vår som er verdt å ta vare på. Hvis man ser ordene ofte, er det lettere å huske å bruke de også, legger hun til.

Åse mener dialekt står sterkt som identitetsbærer i bygdene rundt omkring i landet. Det har hun førstehånds erfaring med, fra de mange hundre Facebook-kommentarene hun selv har lest:

- Dialekt bringer frem en tydelig stolthet i oss alle.

Nå tar hun med seg dialektplakatene til Oslo og TV2, når hun onsdag 3. oktober inntar sofaen på God Morgen Norge. Da kan det hende det går en smule varmt i trykkeriet på Øvre Dalen frem mot jul. Det spørs bare om østlendingene itj tek felåinnj, men synes det er guste gøttj!