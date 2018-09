Ønsker seg ungdommelig engasjement

De siste årene har hovedkomiteen og stiftelsen for Norsk Laksefestival merket et dalende engasjement for festivalen, både når det kommer til støtte fra lokalt næringsliv og besøkende. Likevel har festivalen berget seg økonomisk. Det største problemet er mangel på frivillige som vil være med å arrangere festivalen.

- Vi mangler noen til å jobbe med markedsføring, sponsorarbeid og arbeid med martnadsgata. Ikke minst mangler vi teknisk komitee, noe som er en svært viktig del av festivalen. Uten disse på plass blir det umulig å arrangere flere festivaler, sier Ragnar Halle som er leder i stiftelsesstyret for Norsk Laksefestival.

I underkant av tjue personer møtte opp på det åpne møtet som ble arrangert på Thon Hotel Surnadal onsdag kveld. Olav Heggset fra REMA 1000 på AMFI Surnadal er tidligere medlem av hovedkomiteen, og har et brennende ønske om at festivalen skal fortsette. I likhet med flere av de fremmøtte satte han et spørsmålstegn ved manglende engasjement fra ungdommen i bygda.

- Norsk Laksefestival er et høydepunkt for bygdas ungdommer, og som mange gleder seg til i lang tid. Hvor er de i kveld? Det er skuffende at ikke flere ungdommer viser engasjement for festivalen. De må bidra med mer enn å komme med artistønsker på Facebook, sier Heggset.

Ragnar Halle og Ragna Mauset var helt enige med Heggset.

- Nå må ungdommene komme på banen.



Bård Andreassen (t.v), Harald Bredesen, Arne O. Sæter og Ragnar Halle er alle engasjert i festivalen

Hjelp fra Surnadal kommune?

I likhet med alle festivaler i Surnadal har støtten fra kommunen blitt betydelig redusert. Næringskonsulent Harald Bredesen forklarer at dette kommer som følge av et innspill til budsjettet for noen år siden. Olav Heggset stilte Bredesen følgende spørsmål;

Kunne det vært en idè at kommunen v/ teknisk etat stiller med et par personer i teknisk komiteè mot avkortet økonomisk støtte til festivalen?

- Det er slettes ingen dum tanke. Det er derimot en god tanke som jeg tar med meg videre, og som absolutt bør følges opp, sier Bredesen.

Bård Andreassen var med å starte Norsk Laksefestival i 2000, og mener bygda fortsatt trenger en slik festival.

- Ikke et vondt ord om de andre festivalene, men vi trenger noe som gir mer "sirkus enn brød". Selv om jeg var med på å starte festivalen er jeg ikke redd for å gravlegge den, men da må den erstattes av noe annet. Det fortjener alle, og spesielt bygdas ungdommer, sier han.

"Hæm te laksen"

Verken organisasjonene, stiftelsesstyret, hovedkomiteen eller næringslivet virket særlig begeistret over forslaget om et eventuelt "hvileår".

- Et hvileår vil være døden for festivalen, sier Olav Heggset.

Det ble ikke konkludert med noe som helst onsdag. Nå er det opp til eierne av festivalen, Surna elveigarlag og Surnadal jeger- og fiskeforening, og ta den endelige avgjørelsen om festivalens fremtid. Den avgjørelsen må tas fort. Booking av band må nemlig skje i disse dager for å sikre artister til Norsk Laksefestival 2019.

Ragnar Halle har et sterkt ønske om at festivalen skal overleve også i årene fremover.

- Jeg tenker først og fremst på ungdommene. De gleder seg hele året til festivalen, og for svært mange utflyttere er det et høydepunkt å få komme "hæm te laksen". De vil miste en sosial og artig helg, sier Halle.