Namnesak Øvstbøen

Kartverket har sett i gang namnesak på gardsnamnet Øvstbøen (Østbø/en), gnr. 47, i Surnadal kommune. Det er pr. i dag Øvstbøen som er «godkjent og tilrådd» som gardsnamn. Grunngjevinga for det er at namnet, etter Hyldbakk, «tyder det same som øvste bøen i grenda».