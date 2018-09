Går høsten i møte med «nytt» hus

Styremedlem og PR-ansvarlig Gunhild Anne Hyldbakk tar imot Trollheimsporten på Nymoen, hvor husflidslaget har holdt til i snart 20 år. Selve huset ble bygd på 1940-tallet av tyskere, og var opprinnelig brukt som stall.

I løpet av sommeren har kjøkken og bad fått fullstendige overhalinger. Ubudne gjester i form av mus, maur og møll er kastet ut og lagerrommet er vasket og ryddet. I tillegg er hele huset beiset utvendig. Bortsett fra innleide profesjonelle til snekkerarbeid, rør og elektrisk, er alt gjort på dugnad i regi husnemnda - med husflidslagets driftige leder Anny Haugen i spissen, forteller Hyldbakk. Totalt er det blitt pusset opp for rundt 300.000 kroner. Her kan du lese hva vi skrev om de driftige damene og deres gode hjelpere i mai.

- Dette er vi så stolte av, smiler Hyldbakk og viser frem kjøkkenet.

Her finnes nye hvitevarer, langt mer praktiske løsninger, i tillegg til at hele kjøkkenet er blitt åpnere og har til og med fått en liten kontorplass.

Fyller huset med aktiviteter

Grunnet usikkerhet rundt når huset ville stå ferdig etter oppussingen er det ikke planlagt kurs denne høsten, men nye kurs vil starte opp igjen til våren, forteller Hyldbakk. Det skorter likevel ikke på aktivitetene i høst: Hver mandag møtes vevringen, tirsdager er det håndarbeidstreff (åpent for alle, ikke bare medlemmer), onsdager møtes Barnas Arbeidsstue og torsdager er det sykvelder. Samtidig er det bare å begynne å glede seg til julemesse første søndag i advent. Hyldbakk oppfordrer dessuten om å ta turen innom husflidslagets høstlotteri, som blir å finne på butikkene på Skei om ikke lenge.

26. november inviterer husflidslaget medlemmer og bidragsytere til åpningsfest.

- Så får vi heller invitere til åpent hus på et senere tidspunkt, smiler Hyldbakk.

Spente nominerte

Tidligere nevnte Barnas Arbeidsstue er et svært populært tilbud, forteller Hyldbakk. Kurset er rettet mot barn i alderen 9-14 år og her blir det vevd, strikket, heklet, sydd, malt, og arbeidet med lappeteknikk og andre former for håndarbeid. Slik ivaretas gode håndverkstradisjoner for fremtiden.

I år er Barnas Arbeidsstue nominert til Amfelia og Oskar-prisen for lag og organisasjoner som skaper gode opplevelser for barn og unge. Prisen deles ut på AMFI-senteret lørdag, så da gjenstår det å se om husflidslaget og arbeidsstue-ansvarlig Torunn Nordvik blir de heldige mottakerne av 5.000 blanke kroner.

En gammel klespresse pryder endeveggen på kjøkkenet, i god gammel husflidslagånd

Ei sånn skuff burde alle hatt!

Surnadal husflidslag er medlem av Trollheimsporten.