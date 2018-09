Øvingsinnspurt for 10. trinn

Bildet over: Denne gjengen er skuespillere under forestillingen "Slik går nå dagganj".

De første forberedelsene startet på nyåret, der elevene fikk komme med forslag til hva de skulle gjøre. Etter påske startet øvingene, og nå er det bare siste innspurt igjen. Lærer Kjersti Mahle Brøske forteller at de i dag, fredag, har en hel dag til rådighet kun til dette prosjektet. Det samme gjelder også neste fredag, før de uken etterpå flytter øvingene til Storstuå i Surnadal kulturhus der forestillingene skal være. Brøske skryter av elevene som er veldig positive til prosjektet. Når Trollheimsporten var innom fredag, var hele trinnet spredd på blant annet gymsal, bandrom og klasserom hvor de øvde på sine ting.

- Elevene er disiplinerte og tar oppgavene sine på alvor. Og hvis de har en ledig stund, gjør de norskoppgaven de har fått, uoppfordret. Alle elevene fikk sette opp tre ønsker i prioritert rekkefølge når vi startet prosjektet, og alle har fått innvilget førsteønsket sitt. For oss er opplevelsen til elevene førsteprioritet, mens publikumsopplevelsen kommer i andre rekke, sier Brøske.

Tirsdag 2. oktober inviterer 10. trinn til skoleforestilling for ungdomsskolen i Surnadal, samt alle 7. trinn i kommunen. På kveldstid er det duket for premiere, og i tillegg er det en forestilling onsdag 3. oktober. Forestillingen, den 16. i rekken, har fått undertittelen "The Circle of Life", som vi kjenner fra "Løvenes konge". Alle sangene vi får høre er hentet fra Disneyfilmer som "Pirates of the Caribbean", "Frost", og "Lady & Landstrykeren". Tema som blir tatt opp er alt fra hvordan det er å date i Surnadal, skolehverdagen, og den klassiske lærerparodien. Ryktet sier også at ordførerne i Rindal, Surnadal og Halsa kommer for å kokkelere. Elevene på 10. trinn har medvirkning i alle ledd, og de er fordelt på ulike grupper som sponsorgruppe, dans, band, skuespill, sminke, kostyme, rekvisita og scenearbeidere. Elevene har selv lagd koreografien til dansen, dannet eget band, og oversatt noen av sangtekstene fra engelsk til norsk. Vi får også se en del visuelle effekter, blant annet dronefilm som elevene selv har filmet.



Danserne øvde i gymsalen, og disse tre stod for koreografien. F.v: Hedda Edvardsen, Fride Husby Haugen, og Rebekka Mikkelsen.



Bandet og sangerne øvde også, under kyndig ledelse av Rune Dalager.