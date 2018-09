Feiret «Årets ladejarl»-prisen med surnadalsbesøk

Over: Helsesista møter ungdommen der de er. Hver dag er det mellom 30.000 og 140.000 som følger henne på Snapchat. Tale får mange tusen slike snaps hver dag, og har noen ganger tid til å svare. Da kommuniserer hun med barn og unge på dette viset, gjennom applikasjonens chat-funksjon.

Tale Maria har vært digital helsesøster i halvannet år. Hun har tidligere fortalt at ideen til Helsesista kom etter åtte år med dårlig samvittighet i jobben som vanlig helsesøster. Tradisjonelt får ungdommen råd og støtte innenfor en kort kontortid, hvor det ofte er vanskelig for elevene å vite når helsesøster er tilstede. Løsningen ble å oppsøke ungdommen der de er, nemlig på Snapchat. Det er blitt lagt merke til, ikke bare av over hundre tusen barn og unge, men også av voksne:

- Årets Ladejarl sprenger grenser og utviser stort mot. Hun er tøff som revolusjonerer sitt eget yrke med klokskap, sterke verdier og tidsriktig teknologi. En digital helsesøster er så logisk og tidsriktig, vi må jo være der de unge er hvis vi skal nå frem til dem, sa Odd Reitan i Reitangruppen, da han tirsdag delte ut verdiprisen og den nette sum av to millioner kroner.

- Dere trodde kanskje at når man vinner to millioner så drar man på byen og drikker sjampanje, men jeg dro til Surnadal, ler Tale Maria.

Timingen var nok tilfeldig, men den noe utradisjonelle feiringen skjedde på initiativ fra sanitetsforeningene i Surnadal, Todalen, Øvre Surnadal og Torvik. Dette er det fjerde året saniteten samler ungdommen til et slikt arrangement med viktige tema på dagsordenen. Denne gangen fikk elever på Surnadal vidaregåande skole samt ungdomsskoleelever fra Surnadal og Halsa være med.

- Helsesista er god, trygg og sprelsk, og et viktig talerør for ungdommer. Det er ungdommen i kommunen selv som har signalisert at dette er et foredrag de absolutt kunne ha tenkt seg å få oppleve, sier Elinor Bolme, leder for Norske Kvinners Sanitetsforening Møre og Romsdal.

- Jeg har fått snapper fra folk som sier at de gleder seg i et par uker nå, smiler Tale Maria.

Elinor Bolme og leder for Todalen Sanitetsforening Maren Ansnes understreker at dette ikke ville vært mulig uten sponsorer som umiddelbart sa ja til å støtte initiativet.

- Helsesista er som kjent veldig populær og ikke minst relativt kostbar. Derfor er vi veldig takknemlige for at vi har et positivt næringsliv som støtter opp under dette prosjektet og har gjort det til en realitet: Surnadal Sparebank, Sparebank 1 SMN, Svorka, Gjensidige Surnadal, Surnadal kommune, Surnadal vidaregåande skule, Surnadal ungdomsskule og Tomas Schei's minnefond.

Porno og press

Foredraget favnet alt det som opptar ungdom i dag: forventningspress og sexpress, skjønnhetstyranni, ensomhet, grensesetting og respekt, porno, penisstørrelse og nudes (nakenbilder). Alt med ungdommens ærlige og direkte språk. At voksne blir flinkere til å snakke om «kroppsdelene man ikke snakker om» vil nemlig hjelpe barn og unge til å åpne seg og fortelle eksempelvis om overgrep, mener Helsesista. Uten tillit og ekte relasjoner hvor også voksne gir av seg selv vil unge aldri føle seg trygge på å dele det de bærer på med sine foreldre, lærere, trenere - eller helsesøstre.

Helsesista snakket også om gleding og framsnakk - mobbingen og baksnakkingens motvekter.

- Det er viktig spesielt for små steder som dette, fastslår hun.

Mange unge har lett for å kaste rundt seg med ord som «homo» og «hore» basert på ting de hører eller ser. Samtidig som man må være bevisst hvilke ord man bruker om andre, kan man bli mer bevisst på å gi komplimenter som ikke bidrar til økt fokus på kroppspress:

- Gi hverandre andre typer komplimenter, som ikke går på utseendet. Si for eksempel heller at det er så kult å game med deg, eller da du kom inn her og smilte til meg ble jeg skikkelig glad.

Våg å være

Livet er godt og livet er vondt. Det er det viktig å vite. Og gjennom alt dette må man våge å være, mener Helsesista.

- Våg å være i live. Våg å være modig. Våg å være ærlig. Våg å være sårbar.

Om rådene var mange til ungdommene, kom det også klare oppfordringer til de voksne i ungdommenes liv: Våg å være til stede, og vær flinke til å være på nettet. Det er der barn og ungdom er.

- Foreldre må tåle å høre den dritten og alt det kjipe som skjer i livene deres også.

- Det ungdommen forteller meg at de ønsker seg aller mest av voksne, er «at de tar seg tid til å lytte og til å tro på oss», sier Helsesista.

Helsesista snappet selvfølgelig fra Storstuå.

Lang klemmekø for Helsesista.

Helsesista rekrutterer til sin sissquad (kallenavn for de som følger henne): rådmann i Surnadal kommune Knut Haugen og sanitetsdamene Jorunn Rindal, Margit Fugelsøy, Maren Ansnes og Elinor Bolme, som gjorde et ærlig forsøk på det velkjente v-tegnet.

Odd Reitan og Tale Maria Krohn Engvik. Verdiprisen Årets Ladejarl ble delt ut på Lade Gaard i Trondheim tirsdag 11. september. Foto: Reitangruppen.