«Sommarlas» 178.350 sider

Dei fleste folkebiblioteka er med på «Sommarles», ein kampanje for dei unge som skal stimulere til å bruke sommaren til å lese. Lesekampanjen går mellom 1. juni og 1. september, og skal bidra til at leselysta blir halde varm gjennom heile sommaren. Dette er særs viktig for dei yngste, slik at leseferdigheitene ikkje tapar seg gjennom to månader med skuleferie. «Sommarles» er for dei som kjem til å gå 1.–7. klasse til hausten, og fleire lærarar gjer difor sitt for å motivere elevane før skuleslutt til å «sommarlese». Så viser også statistikken at det er flest deltakarar mellom dei som gjekk 1.–3. klasse i vår.

37 prosent av surnadalingane i den aktuelle aldersgruppa var med på «Sommarles»; det er ei oppslutning som ligg godt over snittet for fylket (28 prosent). Enno viktigare; det er ein fin framgong frå åra før (24 prosent i 2016, 34 prosent i 2017).

Dei unge lesarane starta friskt, men leselysta dabba noko av i siste halvdel av sommaren. Likevel, det var (knepne) bestenoteringar på alle statistikkar – og det er ikkje verst etter ein slik finvêrssommar.