Fra Minnesota for å besøke skimuséet

Selv om Rindal skimuseum egentlig er stengt nå, måtte vi åpne da Greg Fangel og kona Liz meldte sin ankomst. Museet har lenge hatt kontakt med mannen som driver heimesida www.woodenskis.com. Det var Ole Trygve Foseide som først kom over denne sida på nett og gjorde museet oppmerksom på den, og siden har både han og Rindal skimuseum holdt kontakt. Det som ikke står på denne sida om treski, er ikke verdt å vite!

Fra Minnesota

Greg Fangel kommer fra Tofte i Minnesota, en plass som har minst like lange og snørike vintre som Rindal, og både han og kona Liz er ivrige friluftsmennesker som elsker å gå på ski om vinteren, og som gjerne drar på telttur med fiskestanga sommers tid, i området der de bor, nær Lake Superior. Begge har vært i Norge flere ganger, og begge har i yngre år gått Birkebeineren.

Interessa for treski fikk Fangel i 1974, da han kjøpte sitt første par Skilom-ski. Han har siden prøvd glassfiberski, men alltid gått tilbake til treskia. Etter at han oppretta hjemmesida www.woodenskis.com for om lag 15 år siden begynte han å få henvendelser fra folk over hele USA og også andre deler av verden som ville ha opplysninger om treski. Og siden har hjemmesida utvikla seg til å bli det den er i dag, en nesten uutømmelig kilde for den som er interessert i treski.



Kjøp og salg

Greg Fangel har også drevet salg av brukte treski. Noe kjøper han, noe får han, og så har han avtale med folk som kjøper opp dødsbo om å sette av treski, om slike skulle dukke opp, til han. Før kunne han selge opp mot 100 par i året. Nå har interessen dalt noe, så han antyder å ha solgt 30-50 par de siste årene.



"Skryt"

På Rindal skimuseum hadde paret det som plommen i egget, her kom de til dekket bord! Her var det mye lekkert å se, og de var ikke snaue med superlativene. Nå skal de vel sies at amerikanere flest er hakket bedre til å rose enn oss nordmenn, så vi fanget opp adjektiver som gorgious, amazing, marvellous og wonderful. Og Liz summerte opp besøket slik: -This is the most beautiful Ski Museum I’ve seen, and I’ve seen many! (Dette er det fineste skimuseet jeg har sett, og jeg har sett mange!)



Et sammentrreff

I en monter på Rindal skimuseum finner vi noen eiendeler etter og opplysninger om rindalingen Peder Fossseide. Far hans utvandra fra Øvre Brubakken til USA I 1907, da Peder, ifølge bygdeboka, var 1 år gammel. I USA kalte Peder seg Pete, og på 1930 og 1940-tallet var Pete Fosseide et kjent skinavn i Minnesota, både som skiløper, for å organisere skirenn og for på mange vis fremme interessen for skisporten i Minnesota. - Han kjenner jeg til, sa Greg Fangel, jeg kjenner en som kjente han. Og på woodenskis-sida finner vi faktisk en egen artikkel om Pete Fosseide.

Turen videre

Turen videre for ekteparet Fangel gikk til Tromsø via Trondheim og tilbake til Oslo, der besøk på skimuseet i Holmenkollen selvfølgelig var innlagt. Etter det besøket gjenstår det å se om Rindal skimuseum fremdeles er ”det fineste skimuseet jeg har sett”?



Ole Trygve Foseide og Greg Fangel i skimuseet



Mye interessant!





Her studeres det nøye!





Takk for besøket!

Ingressbilde (foto: Ole T.Foseide): "Oh, My God," utbrøt paret idet de kom inn i "skilåven"