SKUV inviterer til «Orginal-SKUV»

Vi stiller SKUV-scenen i Sandemann Bar på hotellet i Surnadal til disposisjon for dem som har lyst til å framføre sin egen musikk med en proff produksjon. Her er alle uttrykk velkomne, den eneste «regelen» er at du må ha lagd musikken selv. Coverlåter av andre kjente artister ser vi bort fra akkurat denne kvelden. Det trenger ikke være «urpremierer» og stoffet kan godt være framført før så lenge det er ditt eget originale materiale. Vi er derfor ute etter alle de som sitter med ting dere har laget selv og som ønsker et sted å framføre det.

SKUV har også inngått et samarbeid med DreamFarm om liveopptak av konserten og eventuell utgivelse av noe av materialet i etterkant, så her har låtskriverne og artistene muligheten til å få låtene sine dokumentert for ettertiden også, dersom det er ønskelig.

Påmelding skjer til via epost til SKUV på skuv2015@gmail.com eller dalagru@yahoo.no. I utgangspunktet kan hver artist spille maks 20 minutter hver, men ved stor pågang vil vi kanskje måtte knappe ned på tiden. Om noen har spørsmål kan SKUV kontaktes på de to epostadressene over eller ved å sende en melding via vår facebookside.

Sjekk også eventen på Facebook, her vil det komme mer info etter hvert som tiden går.

SKUV er medlem av Trollheimsporten.