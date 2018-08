Ny organist i Åsskard, Todalen og Stangvik

Som utdanning har Hedda Bachelor i utøvande musikk, med piano som hovudinstrument, ved Musikkonservatoriet i Trondheim og Royal Scottish Academy i Glasgow. Ho har Master fra Musikkonservatoriet i Trondheim, fordjuping i songakkompagnement, med Trygve Brøske som lærar.

Hedda jobbar også som frilandspianist og repetitør, og har i tillegg deltidsstilling som pianolærar og akkompagnatør ved musikklinja på Atlanten vgs. i Kristiansund.

Hedda er en del av trioen triOpera, saman med Sigrid Vetleseter Bøe og Maria Nohr, som står for den årlige julekonserten i Stangvik kyrkje. Her er det berre å slå fast at Hedda er ei allsidig dame med mange jarn i elden!

Ho er 35 år og bor på Saghaugen ved Kvanne saman med mannen Torgeir Kvendset. Dei har borna Sigurd på 8 år, Tilde 3 år, og Snorre på 10 mnd.

Soknerådet ønskjer Hedda velkommen som organist, og lykke til i den nye stillinga.