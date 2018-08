Travresultater fra Årjäng og Orkdal

Årjäng, 7. august

Løp 3:

Her vart det sjettepremie på Rappnor over distansen 2140 meter. Kilometertida vart 1.29.3a for Lene Søyseth sin hest. Ole Johan Østre stod for kuskinga.

Orkdal, 11. august



Løp 3:

Myrviks Amor endte opp med femtepremie på kilometertida 1.29.6 over distansen 2100 meter. Per Einar Sørmo stod for kuskinga av Einar Mogset sin hest.



Løp 5:

Her endte Danny Delight opp som ulpasert på kilometertida 1.19.9g over distansen 2100 meter. Eier er Irene Løfaldli mens Per Einar Sørmo var kusk.



Løp 8:

Her vart det fjerdepremie på Søyset Kaiser, som presterte 1.28.4 over distansen 2120 meter for eier Lene Søyseth og med Per Einar Sørmo som kusk.



Du kan se løpene fra siste uke på www.rikstoto.no

Tekst: Arnfinn Løfaldli

Bilde: Oppløp i løp nr 8, Orkdal tråvpark (Skjermdump fra www.rikstoto.no)