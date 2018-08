Årets sommarsesong går mot slutten

Rododendronblomstringa er definitivt over for i år, men hagen har mykje å by på av opplevingar for alle sansar, også på seinsommaren og hausten. Blir det ausande regn kan du også besøke kafeen og nyte utsikta derifrå, ilag med god heimebakst. Gode prisar på siste rest i plantehandelen.

Arboretet vil også halde ope to laurdagar i september.

1. september i samband med SuSu sin rokonkurranse, og 29.september arrangeres det temadag om frukt og fruktdyrking. Meir informasjon kjem.

Følg gjerne med på facebook og heimesida vår!