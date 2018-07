"Lykkestynnj" på mini-turné

Svanhild Husby, Linda Botten, Frank Spoon Botten og Ola Langli øver sammen i DreamFarm Studios. De har fått med seg flere jentesolister. Det er Kristin Aasgård Langli, Møyfrid Henden, Kristin Kvande Betten, Pernille Torvik og ikke minst Hanne Moen Fiske, som nylig ble verdensmester i kor med damekoret Cantus.

- Det MÅ jo bare bli bra, med en verdensmester på laget, smiler Svanhild Husby.

I tillegg skal det ha med seg noen "gjesteartister" fra hvert sted de skal besøke. Hvem disse er vil de holde hemmelig. Det skal nemlig være en liten overraskelse eller to på hver av konsertene. Det betyr at ingen av konsertene blir helt like.



Dans i natta, med tusser og troll - Fengende rytmer i DreamFarm studios.



Svanhild Husby forteller at dette skal bli "konserter med kos"; sang, musikk og "tolljtal". Det er stort sett hennes egne sanger som skal framføres. Det er noe nytt materiale, og noen sanger i ny drakt.

- Vi skal ha det koselig med fin musikk, god stemning og en overraskelse eller to.

Matservering blir det også, og det kan bli litt forskjellig på hvert sted.

Mini-turnéen går til steder i Surnadal og Halsa som deltakerne har tilknytning til. Alle som er med og opptrer blir invitert til å delta på den siste konserten på Billaget på Surnadalsøra.

- Vi håper at alle har lyst og anledning til å være med på det, sier Linda Botten.



Turnelista ser slik ut:

24. august: Sagatun, Øvre Surnadal

25. august: Lauvtun grendahus, Betna

31. august: Todal ungdomshus

1. september: Billaget, Surndalsøra



Bildet øverst: F.v. Frank Spoon Botten, Møyfrid Henden, Linda Botten, Kristin Kvande Betten, Ola Langli, Svanhild Husby, Kristin Aasgård Langli og Pernille Torvik gleder seg til "Lykkestynnj"-turnéen.