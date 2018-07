-Å sette pris på en god golfkompis

Bildet over er Arne Larsen, Torbjørn Larsen og Anders Larsen.

Tidligere i sommer var det minnekamp i fotball for Snorre mellom Surnadal og Krokelvdalen. Snorre var ikke bare en dyktig fotballspiller, men han var også en god golfspiller. I 2016 vant han og kompisen Erik Nes Aune den lokale runden av Nordea Pairs.

Knut Haugen og Audun Moen Skei sa noen ord før turneringen startet.

Turneringen er uavhengig av fotballkampen, og ideen kom tidlig. Det var Erik Nes Aune, Andreas Dalsegg Sæter, Ola Øyen Saltrø og Audun Moen Skei som først kom med ideen. Sammen med Knut Haugen fikk de igang turneringen. Alle inntektene fra turneringen er øremerket til ungdomstiltak og rekrutteringsarbeid i Surnadal Golfklubb.

-Snorre var mye, han fikk blant annet med folk på golf. Det var Snorre som fikk meg til å begynne å spille, og det var ofte han vi var med når vi spilte, forteller Audun Moen Skei.

Stian Kooyman spilte to sanger før start.

-Formen på turneringen var et bevisst valg. I Snorres ånd er spilleformen scramble, som vil si at vi spiller på lag, forteller Knut Haugen ved start. Turneringen er lagt opp slik at man kan spille selv om man aldri har spilt golf før. På ett lag er det tre spillere, der noen må ha spilt golf før.

-Vi spiller i dag for å sette pris på en god golfspiller. Det er veldig morsomt at så mange møtte opp til dette, forteller Skei.

Mellom 14.plass og 1. plass var det 9 poeng, og de som vant turneringen var Ola Øyen Saltrø, Vegard Bredesen, Rune Niklolaisen og Håkon Sæther.

Vinnerlaget.

1.-4.plass sammen med Torbjørn Larsen og Ellbjørg Haugen Larsen.

Mange tok turen for å hedre og minnes Snorre Larsen.

Arne Larsen driver.

Torbjørn Larsen slår.

Audun Moen Skei slår.

Vegar Brøske skal til å slå.