Surnadal pensjonistlag på Øra

Og det var svært interessant å høre på de to eierne, Jon Arne Mogstad og Martinus Grimsmo som for tre år siden kjøpte hele greia for ei krone! De har skaffet til veie store pengebeløp fra både offentlige og private sponsorer og er i full gang med renovering. Helt utrolig: det kommer kunstnere fra hele verden som jobber der og bor i et hus ved siden av! Jeg ble mektig imponert! Etterpå vandret vi, 54 stykker, til Hammerstuene. Der var det nydelig dekket opp, og vi ble servert karbonadesmørbrød av beste kvalitet og så mange magen tillot, og kanskje litt til!! Etterpå var det kake og kaffe. Og til slutt dette: de spanderte toppgevinsten i utlodning vår :Søndagsbuffet for to! Tusen takk Hammerstuene! Og takk også til eierne av Billaget! Dette ble en dag for minnebok!

Tekst og foto: Bitten Ranes