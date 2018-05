Bøy og tøy på Åpen dag

30 minutter hver dag må avsettes til bevegelse. Mange går en tur, andre sykler (inne eller ute), noen bruker tid til styrkeøvelser. Alt er bra. De 30 minuttene kan gjerne deles opp i for eksempel tre 10-minutters aktivitet. Styrke og balanse er viktig. Her demonstrerte Mildrid forskjellige hjelpemidler som vekt på fot og arm, eller styrketrening med strekk eller ertepose. Styrketrening er like viktig for eldre som for unge.

Etter matpausen spilte Jan Sturla Jensvold til allsang ledet av Ragnhild Bolme. Vårsangene kom på rekke og rad i tillegg til Trivelige Trøndelag. Det må jo makeres at vi snart er trøndere! Bare dans ble det lite av denne vårdagen.

Turnemnda kom med flere forslag til tur, og etter hvert ble det bestemt at det blir tur til Hitra og Frøya en dag i andre halvdel av juni.

Neste Åpen dag er i Kulturvøkku, torsdag den 5. juli. Da kommer utflytta rindaling, Birger Foseide, og forteller om oppvekst i Rindal og videre levd liv.

Full aktivitet.

Jan Sturla Jensvold og Ragnhild Bolme.

Her demonstrerer Mildrid Kattem Aune styrketrening for lår med vekt festet til leggen.

Tekst og foto: Helene Nergård.