Møter Åndalsnes på bortebane

Surnadal tapte 2 - 0 i serieåpningen mot Eide og Omegn, men vant hele 7 - 0 over Træff 2 på AMFI Park forrige helg. Åndalsnes vant 3 - 2 over Vestnes Varfjell i sin første kamp for sesongen, men tapte 1 - 0 mot Malmefjorden/Ekko/Aureosen i andre serierunde. Dermed står både Surnadal og Åndalsnes med 3 poeng før lørdagens oppgjør.

Kampstart kl 15.00.

Se tabellen her

Arkivfoto fra et tidligere møte mellom lagene