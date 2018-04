Nye Øye skule vil koste 140 millioner

Bildet over: Rådmann Knut Haugen.

- Prisen er ikke beregnet av entreprenør enda, men basert på erfaringstall. Den endelige summen kommer først når prosjektet nå skal ut på anbud. Hvis alt går etter planen kan byggingen starte neste år, og skolen vil stå ferdig til skolestart i 2021. Jeg er glad for at kommunestyret har tatt sin beslutning, og nå gleder vi oss til å gå inn i neste faste som blir å planlegge dette på detaljnivå, sier rådmann i Surnadal Knut Haugen.

Dette er kommunestyret i Surnadal sitt vedtak:

Surnadal kommune vedtek å gå vidare inn i eit hovudprosjekt for ny 1-10-skule på Øye skuleområde med utgangspunkt i alternativ D1.

Alternativ D1 skal utviklast vidare (D1+) gjennom brukarmedverknad, slik at ein får desentraliserte inngangar og garderobar for trinna i så stor grad som råd og at det blir tilstrekkeleg med grupperom og gymsalareal.

Kommunestyret godkjenner at kostnadsramma kan aukast med inntil kr. 10 mill. eks. mva.

Det skal leggjast vekt på å finne innovative IKT-løysingar og energi- og miljøvennlege byggtekniske løysingar der det er mogleg innafor den vedtekne ramma. Administrasjonen blir oppmoda om å søkje om klimasatsingsmidlar og kompetansepakke innafor massivtre hos fylkesmannen.

Kommunestyret forutsett at Rådmannen planlegg desse forbetringane i samarbeid med dei tilsette på begge skulane.

Bildene er utarbeidet av Norconsult AS: