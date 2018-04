Historie og velferdsteknologi på Åpen dag

Bildet over: Helene Nergård overleverte en takk fra Rindal pensjonistlag til Johnny Kristensen.

Johnny Kristensen fra Løkken har gitt ut tre bøker med stoff fra gruvemiljøet på Løkken. Han fortalte fra den siste boka, «Bitter fred» under Åpen dag på eldresenteret i Rindal 5. april. Tiden etter 2. verdenskrig var vanskelig. Direktøren på Løkken verk gikk fri, mens andre som hadde støttet tyskerne ble oppsagt fra arbeidet. Arbeidet i gruvene var farlig og det skjedde ulykker. Skeiderskene som arbeidet med å skille stein, hadde det travelt, hardt og kaldt. Steinstøvet førte ofte til silikose, og både menn og kvinner ble syke. Klasseforskjellene i gruvesamfunnet var store. Kristensen hadde gravd i Orkla Gruvers arkiv og funnet mye stoff som han fortalte fra. Mange rindalinger har arbeidet på Løkken. De hadde ord på seg for at de var flinke arbeidsfolk, sa han.

Til servering leverte Rindal helsetuns kjøkken nydelige brødskiver. Med kaffe og wienerstang i tillegg, gikk praten rundt bordene i pausen.

Så fulgte Rindal kommune opp med informasjon om velferdsteknologi. En film der Narvestad i Robert Stoltenbergs skikkelse hadde fått sansen for informasjonsteknologi, var et lærerikt og humoristisk innslag. Ann Kristin Tørset fulgte opp med å presentere Skype. Hun kalte opp selveste ordføreren til samtale. Elen Sandvik, Åge Jonli og Ingrid Øyen fulgte opp med info om områder der velferdsteknologi er i ferd med å ta over mange funksjoner.

Neste Åpen dag er 3. mai. Da er det den internasjonale aktivitetsdagen. Rindal Pensjonistlag har samling der Mildrid Kattem Aune og Jan Sturla Jensvold står for trim og musikk.

Allerede mandag 9. april blir det mer velferdsteknologi. Da kommer Tone Bye fra Pensjonistlaget sentralt og holder foredrag om velferdsteknologi på Eldresenteret kl. 17 - 19. Da er målgruppen hjemmeboende eldre, ansatte, politikere og pårørende. Alle er velkommen!

Tekst/foto: Helene Nergård.



Johnny Kristensen holdt innlegg om gruvemiljøet på Løkken og boka «Bitter fred».



Elen Sandvik er ergoterapeut og folkehelsekoordinator. Hun kan bistå både enkeltpersoner og familier.



Ingrid Øyen viste medisinfordeler hvor det på pakningen står dag og tid medisinen skal tas.



Åge Jonli viste fram elektroniske hjelpemidler. Her en alarm direkte koblet slik at hjelp kan gis 24 timer i døgnet.



Ann Kristin Tørset hadde Skype-samtale med ordfører Ola T. Heggem.



Interessant å følge med og mye å lære. Her fra herrebordet.