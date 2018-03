Åpningstider i samband med påske

Biblioteket held ope på måndag

Surnadal folkebibliotek har gjort ein vri for å gi brukarane eit godt tilbod før påska startar for fullt.

Kulturhuset opnar ikkje før kl. 12 i dei tre kvardagane før påske, og i tillegg er arbeidstida redusert på onsdagen før skjærtorsdag.

For å kompensere for dette held ein ope måndag 26. mars mellom kl.12 og 18, og tilsvarande på tysdagen. Biblioteket har til vanleg ikkje ope på måndagar (på vinterhalvåret), så dette er eit unnatak for denne eine gongen.

Biblioteket er stengt på onsdagen.

Vanleg opningstid f.k. laurdag (kl. 11–14).

Kulturhuset er stengt frå skjærtorsdag og opnar igjen 2. påskedag

.

Ekstra med kino før påske

Sia kulturhuset er stengt i påska, vil Surnadal kino vise tre filmar både måndag og tysdag.

Den veldig populære barnebokserien «Detektivbyrå nr. 2» inntar kinolerretet frå fredag av med «Operasjon Mørkemann». Filmen vil, i første omgang, gå kvar dag fram til og med tysdag.

«Pacific Rim: Uprising» er den andre filmen med fredagspremiere. Det er ein oppfølgar og målgruppa er nok dei som har mest sans for effektar, monstre, robotar og den slags styr. Filmen fekk fire på terningen hos NRK og dei let seg særleg imponere over spelet til John Boyega («Star Wars»). «Pacific Rim: Uprising» (3D-versjonen) vil også bli vist alle dagar til og med tysdag.

Forutan desse to, vil «Tomb Raider» bli vist frå søndag til og med tysdag.



Pacific rim: Uprising



Tomb raider 2



Operasjon mørkemann