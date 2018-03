NJFFs innsatsmedalje tildelt Erik Øyen og Per O. Moen

Surnadal jff tildelte på sitt årsmøte 1. mars NJFFs innsatsmedalje til to personer som over mange år har gjort en ekstra stor innsats for foreningen. Fylkessekretær Åsa Fredly var tilstede på årsmøtet og delte ut medalje, diplom og blomster, skriver NJFF Møre og Romsdal på sin hjemmeside.