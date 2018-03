Økende oppdragsmengde for Rognskog Bil

Bildet over: F.v: Bjørn Vegar Svinsås, lærling Gjermund Tiset, Anne Rognskog og Ole Solvik.

Rognskog Bil har lokaler på Stokkøyan i Rindal, og jobber med tilpasning og ombygging av lastebiler. Fram til i fjor hadde bedriften også verksted for bilskadereparasjoner, men pågangen etter ombygging av lastebiler ble for stor til at de kunne fortsette med det. Også redningstjenesten måtte vike for noen år siden, og nå satser de fullt og helt på lastebiler. Rognskog Bil har åtte ansatte, og har de siste årene opplevd en økende etterspørsel etter tjenestene sine. Daglig leder Harald Rognskog forteller at de nå står foran en utfordring med tanke på videre vekst.

- Vi har stor oppdragsmengde, og ser derfor på muligheten for et påbygg. Helst skulle vi hatt et par ansatte til også, sier Rognskog.

Rognskog Bil har egen lakkboks, men ingen lakkerer ansatt. Lakkarbeidet blir utført av Romund Bakken v/Midt-Norge Autolakk AS enten hos Rognskog Bil eller i Bakkens egne lokaler. Harald Rognskog skryter av det gode samarbeidet de har med blant annet Bakken og A. Kvam AS i Rindal, mens foliering av bilene blir utført av EB Video AS i Surnadal. Alt dette gjør at Rognskog Bil får levert et mest mulig ferdig produkt til kundene, og at bedriften sørger for positive ringvirkninger for andre i distriktet.

Med fulle ordrebøker for det første halvåret i 2018 blir det en travel tid for Harald Rognskog som fordeler tiden sin mellom verksted og kontor. På kontoret har han også hjelp av søsteren Anne Rognskog. Omsetningen for 2017 var ca. 10 millioner kroner, mens de i 2018 har budsjettert med 12 mill.

- Vi arbeider opp mot bilforhandlere, og for et par år siden utvidet nettverket av selgere seg ganske kraftig. Mange av de ser nytten av å bruke oss, og derfor merker vi stor pågang. Vi driver mindre enn de fleste, noe som gjør det enklere for oss å tilpasse helt etter kundens behov. Det er nettopp dette som gjør oss gode; at alt vi gjør er individuelt tilpasset. Vi har mange konkurrenter i landet, men får stadig tilbakemelding på at vi har bedre kvalitet enn de fleste, sier Rognskog.

I løpet av fjoråret gikk det ca. femti biler ut fra verkstedet, hvor de fleste er påkostet mellom 100.000,- til 500.000,-. Harald Rognskog spår at de kommer til å passere det antallet i løpet av 2018.

Bedriften har i dag èn lærling ansatt, men Rognskog sier de ønsker å satse mer på lærlinger i tiden framover.

- Lærling som chassispåbygger er et relativt nytt tilbud som kommer godt med for vår del. For å jobbe her må man ha et øye for estetikk, kvalitet, og i tillegg være effektiv. Det er en krevende kombinasjon. Tidligere har vi lært opp folk selv, men nå kan vi bruke lærlinger som allerede har en bakgrunn fra faget, sier Rognskog.



Harald Rognskog (til høyre) har travle dager på jobb.