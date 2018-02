Røntgen i Ålesund

Jeg bor midt imellom Trondheim, Kristiansund og Molde, med to timers biltur til hver av disse byene. Nå har noen bestemt at vi skal ikke lenger til Kristiansund, når vi skal ta røntgen, men vi skal til Ålesund. Dit er det med 2 ferger – ca. 6 timer fra her jeg bor i Surnadal. Det betyr overnatting før eller etter røntgenbildet tas, og det betyr – at hvis man er i jobb, så ryker ikke bare én arbeidsdag, men to.

Hvem har bestemt dette dumme opplegget? Jo, det har amatørene (=politikerne) som overstyrer fagfolkene – i dette tilfellet: økonomene. Også legene, for mange som må ta røntgen er syke på en måte som forverres av så lang transport. Hvem av dere som har bestemt dette – har selvkritikk nok til å stå frem og innrømme at dere har bestemt dette molboopplegget?

Det er slike idiotiske opplegg som gjør at halve Normøre vil gå inn i Trøndelag. Er det det som er målet?

Glærum, 22.2. – 2018

Dordi Skuggevik