Juleavslutning ved Øye skule

1. trinn startet forestillingen med sangene «Nå er det mørkt i stall og låve» og «Stjernen og stallen», før 2. trinn framførte «Reflekssangen» og «En stjerne skinner i natt». I tillegg leste fire av elevene opp selvskrevne dikt om refleks, et viktig budskap nå når det er så mørkt ute.

3. trinn sang «Sledetrall» og kjenningsmelodien til adventskalenderen «Jul i Svingen», før 4. trinn kom på scenen og fremførte «I en natt» og «Hei hå nå er det jul igjen».

Elevene i 5., 6., og 7. trinn både sang og danset. 5. trinn fremførte blant annet Hans Rotmos kjente «Vårres Jul», mens 6. trinn sang «Jeg så mamma kysse nissen». 7. trinn sang «Rockin`aroound the Christmas tree», samt «All I want for Christmas”, der flere av elevene var solister og gjorde en flott innsats på en vanskelig sang! Noen av elevene på 7. trinn hadde laget en film med nissestreker som ble vist, der de også hadde laget musikken til filmen selv.

Elevene imponerte med sin sang- og danseglede, men de viste også at de er reflekterte elever. Siste innslag var nemlig elevrådet som leste opp hva elevene ved Øye er gode på, og hva de kan bli bedre på. Noen av punktene var:

- Vi er gode på å ta vare på og inkludere hverandre

- Vi får alle med i leken

- Vi er snille

- Vi kan bli bedre til å behandle alle voksne med respekt, rekke opp hånda og vente på tur

- Vi kan bli bedre til å være på rett plass til rett tid

- Vi passer på at alle har noen å være sammen med



1. trinn