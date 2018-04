Åpner Drive-in bank i Surnadal

Foreløpig er nyheten å finne bare ved hovedkontoret i Surnadal.

Markedssjef Liv Dalsegg forklarer at dette er en svært enkel løsning for kundene:

- Kjør inntil rådgivers vindu og tut. Så vil den videre kommunikasjonen gå helt av seg selv. Om du skal ta ut penger, betale regninger eller ordne noe med kort eller konto – vi ordner alt, forteller en entusiastisk Dalsegg, som håper nyheten blir godt mottatt i bygda.

Hun legger ikke skjul på at det krever en god del forberedelser for å etablere en slik ordning. Men nå er alle godkjenninger i orden, hvor både Datatilsyn, Finansforbundet, kommunen og andre relevante instanser har gitt klarsignal for lanseringen. Surnadal Sparebank kan dermed skryte av å være pionerer på internasjonalt nivå innen bankverdenen.

- Nyvinningen skal tas i bruk første dag etter påske, men allerede i dag sitter vi klare i banken hvis noen har lyst til å komme og prøve. Etter det vi erfarer er vi de første i Norge med denne ordningen, men i USA er den godt kjent og i full bruk allerede, avslutter Dalsegg.

Bildet over: Banksjef Allan Troelsen tester Drive-in bank, og får tatt ut penger uten problemer. Brit Jorid Stendahl er også fornøyd med nyvinningen.

Markedssjef Liv Dalsegg synes det er spennende at tilbudet til kundene utvides med Drive-in bank. Ikke så verst å være først ute i Norge heller, sier hun fornøyd.

Dette var årets aprilspøk på Trollheimsporten, 1. april 2018.